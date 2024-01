Istanbulská úmluva těsně neprošla Senátem, chyběly dva hlasy. Nepomohl apel prezidenta ani emotivní Vystrčil

Senát jednal o Istanbulské úmluvě od odpoledne až téměř do jedenácté večer. Od začátku bylo jasné, že rozhodnout mohou jednotlivci, nakonec chyběly k jejímu přijetí dva hlasy. Ze 71 přítomných senátorů jich bylo pro 34.

Snaha přesvědčit nepřesvědčené se nesla celou rozpravou. Podle odpůrců by schválení znamenalo prolomení přirozeného řádu světa, bourání tradiční rodiny a převýchovu českých rodin. Podle zastánců by dokument do budoucna pomohl řešit dlouhodobé problémy sexualizovaného a domácího násilí.

„Buď budeme pro ratifikaci a budeme se snažit zlepšit situaci s násilím na ženách, nebo řekneme, že je to zkažené jablko a nebudeme dělat nic,“ shrnul debatu na konci předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), který měl několikaminutový emotivní projev. Senát se nakonec rozhodl pro to druhé.

K přijetí úmluvy nepomohla ani