Češi spouští sbírku na sanitky pro ukrajinské zdravotníky. Projekt poblíž fronty podpořil i Kocáb

Východoukrajinský Izjum nechvalně proslavili Rusové svými zvěrstvy. Když ve městě na začátku roku 2022 rozstříleli panelový dům plný lidi, zemřelo zde na šedesát civilistů.

Ve středu sem medikům přivezli dobrovolníci ze Slovenska díky sbírce několik sanitek a také terénních aut, které budou jako sanitky vybavené a využívané. Jednu z nich přivezl i český hudebník Michael Kocáb, který spolu s ukrajinskou klavíristkou zahrál v rozvalinách města známou skladbu Sebastian.

Symbolicky tak podpořil podobnou sbírku, kterou nyní dobrovolníci rozjíždí po slovenském vzoru i v Česku.

„Je dobře, že taková sbírka existuje. Rozhodně ji podporuju,“ řekl k tomu Deníku N Kocáb. „Každý by měl udělat něco málo, co pomůže tomuto hrdinnému národu zvítězit. Jde o obranu všeho, na čem by nám mělo záležet,“ dodal.

Za slovenskou sbírkou na podporu napadené země stojí