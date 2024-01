Vývoj bojů (699. den): U Bělgorodu se Rusům zřítilo letadlo Il-76, ale tragédie to může být pro Ukrajince

Co potvrzuje a co vyvrací ruskou a ukrajinskou verzi a která je pravděpodobnější.

Proč se situace v Avdijivce nejvíce zhoršila na jihu.

Ztrácejí Ukrajinci 30 tisíc vojáků měsíčně? Téměř určitě ne.

Ruská dělostřelecká převaha je opět zdrcující.

Mapa dne – Avdijivka.

Videa dne – ruský poslanec, který avizoval oživení Smerše, volá po obnovení gulagů; ukrajinský voják táhne těžce zraněného kamaráda z bodu nula.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za úterý 23. ledna. Situace na některých místech už může být jiná.

Co potvrzuje a co vyvrací ruskou a ukrajinskou verzi a která je pravděpodobnější. U ruského Bělgorodu nedaleko hranic s Ukrajinou spadlo ruské transportní letadlo Il-76. Z dostupných záběrů se jeví, že ho poměrně nízko nad zemí zasáhla protiletadlová raketa. Čtyřmotorový stroj krátce nato narazil do země. Následoval velký výbuch, jehož tlaková vlna zasáhla i lidi stojící kilometry daleko. Místo zásahu raketou je viditelné ve 20. vteřině tohoto videa:

Air defense traces visible in this video pic.twitter.com/fB0gjT25U9 — Liveuamap (@Liveuamap) January 24, 2024

Ačkoli se může zdát, že se jedná o běžnou událost související s válkou, není tomu tak. Tentokrát je věc složitější.

Il-76 je velké letadlo, které ruské vojenské letectvo intenzivně využívá k přepravě posil, techniky a jiného vojenského vybavení blíže k frontě, přestože je sporné, zda si s ním běžně troufají létat až k Bělgorodu, který je hned na hranicích. V každém případě se ale jedná o legitimní cíl. Problém však je, že Rusové tvrdí, že kromě šesti členů posádky a tří strážců převáželo letadlo 65 ukrajinských zajatců, kteří se vraceli domů na výměnu za Rusy zajaté ukrajinskou armádou.

Podle Ukrajinců byly na palubě letadla naopak rakety do protivzdušného systému S-300, kterými Rusové bombardují ukrajinská města.

V tuto chvíli neexistuje nezávislý zdroj, který by mohl protichůdné verze posoudit. Proto nelze vyloučit ani jednu možnost.

Co svědčí proti ruské verzi: