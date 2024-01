Kandidátku Starostů do eurovoleb povedou ekonomka Danuše Nerudová spolu s exposlancem Janem Farským. V dvojrozhovoru pro Deník N mimo jiné vysvětlují, proč je podle nich třeba začít se k Evropské unii konečně stavět mnohem méně ideologicky. „Evropská agenda je dlouhodobě ovlivňována negativním klausovským ideologickým přístupem a je konečně čas to začít vyrovnávat,“ popisuje Farský. A odpovídají také na to, jaké zkušenosti by mohly Nerudové pomoci do křesla eurokomisařky.

„Nebojím se, že by si nedokázala praštit do stolu.“ Dvojrozhovor s Nerudovou a Farským o eurovolbách i šancích na post komisaře

Na co se v rozhovoru také ptáme:

V čem se liší jejich názory na kroky k přijetí eura?

Jak se staví k migraci a k debatě o rušení práva veta?

Jak chtějí změnit vnímání EU v Česku a zvýšit zájem voličů o eurovolby?

Může kampaň Starostů přinést napětí do vládní koalice?

Jaké má STAN kandidáty na eurokomisaře a jaké jsou jejich šance?

Scházíme se tu v tomto netradičním formátu proto, že jste dva lídři hnutí STAN do evropských voleb. Už víte, kdo z vás bude jedničkou na kandidátce?

Danuše Nerudová: My máme jasno. Veřejnost se to dozví v březnu.

Jan Farský: 7. března o tom bude finálně rozhodovat STAN spolu s celou kandidátkou. Uvidíme, jestli přijme za svůj náš návrh. My jasno máme a myslím, že je přesvědčíme.

Vy tedy přijdete s návrhem a Starostové jej budou schvalovat?

Farský: Samozřejmě to není tak, že by kandidátka vznikala v nějaké tajné a potemnělé místnosti. Je to hromada debat a přemýšlení, abychom měli zastoupeny různé odbornosti, věk, lokality nebo přístupy. Co naše kandidáty spojuje, je pohled na Evropu: Evropa je pro ně místo, kde chtějí žít, které chtějí ovlivňovat. To nyní ladíme.

Veřejně jsou zatím známy dva průzkumy, jeden od STEM/MARK a pak interní šetření Ipsos. V něm jste měli zhruba dvanáct procent, ale kromě toho i velmi vysoký potenciál kolem třiceti procent. Na jaký výsledek si ve volbách věříte?

Nerudová: Uděláme maximum pro to, abychom naplnili potenciál.

Takže říkáte, že chcete vyhrát volby.

Nerudová: Myslím, že máme na to, abychom volby vyhráli.

Farský: Už nyní objíždíme regiony a máme fajn odezvu. Průzkumy pro nás vychází dobře. Byla by škoda vytyčovat si malé cíle. Uděláme maximum pro to, aby jasně proevropský hlas v Česku měl konečně svou rezonanci. Dlouhé roky u nás totiž vládne euroskepticismus, Evropa je vykreslována jako nepřítel nebo hrozba. Spousta politiků dává stranou, že my jsme Evropa, že její fungování je hodně na nás.

Těším se na moment, kdy se Česko stane čistým plátcem, protože to znamená, že jsme bohatá země. Je to zároveň i riziková chvíle –⁠⁠⁠⁠⁠ mnoho lidí může ztratit důvod, proč v Evropě být. Mluvím o těch, kteří Unii chápou jako peněženku. Myslím, že právě teď nastává pětiletý úkol, jak změnit vnímání, že jde jen o peníze. Že Evropa má pro nás daleko větší smysl, ať už hodnotový, nebo bezpečnostní. Pro mě je to úplně základní věc.

Výchozí bod je ale špatný. Z různých dat vidíme, že Česko patří k nejskeptičtějším zemím v Unii. Jak chcete té změny dosáhnout?

Farský: Pokud bych měl pocit, že je práce hotová, že už nejsme euroskeptickou zemí a že je u nás vysoká podpora evropských témat, nepřišlo by mi ani zajímavé kandidovat. Pro nás oba je výzva v tom věci měnit. Je to zásadní, protože si neumím pro Česko, své děti i blízké představit jinou než evropskou budoucnost.

Nynější podpora Unie moc nenahrává tomu, že jsme v ní pevně zakotveni. Evropská agenda je dlouhodobě ovlivňována negativním klausovským ideologickým přístupem a je konečně čas to začít vyrovnávat.

Nerudová: Doplním jedno číslo – eurovolby považuje v Česku za důležité 28 procent lidí, pak je Slovensko s 29 procenty, v Nizozemsku je to téměř 70 procent. To je vševypovídající.

Ostatně volební účast byla u nás jednou i osmnáct procent.

Nerudová: Tady jde o to, kolik lidí ty volby považuje za důležité.

Farský: Což je strašné, když se s evropskou agendou potkáváme dnes a denně na domácím poli. Velké trendy se určují na evropské úrovni a my se jim přizpůsobujeme. Často jsme ale nebyli schopni věnovat energii základní debatě, přitom jde vidět, že sílu mít můžeme. Typickým příkladem je norma Euro 7.

Co má ale znamenat, když posloucháme, že se nás dotýká nějaká směrnice, a najednou jsme překvapeni? Debata o každé takové věci probíhá roky. Co dělali europoslanci do té doby?

Zmínil bych jeden pozitivní příklad, i když to není asi politicky dobře, a tím je Luděk Niedermayer. Ten se snažil komunikovat Evropu v podobném duchu, o kterém mluvíme. Teď je ale utopen v