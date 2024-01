Fiasko pro hnutí ANO: Nižší valorizace penzí platí, Ústavní soud kritizoval obstrukce

Fialova vláda si připsala velké vítězství. Novela valorizace penzí, o který se loni vedl velký politický boj, nechal Ústavní soud v platnosti. Zdůraznil navíc, že vládní většina má nárok na prosazování svých návrhů, a opozici vytkl blokádu Sněmovny. „Ústavní soud nevidí žádný důvod, proč by měl poskytovat menšině ochranu tam, kde svých práv plynoucích z jednacího řádu využívá k jinému účelu, než pro který do něj byla zakotvena, jako tomu bylo v posuzovaném případě,“ napsal v nálezu.

Nešlo o nic menšího než o desítky miliard korun. Koalice počátkem loňského roku narychlo protlačila změnu zákona, který snížil mimořádné valorizace penzí v průměru zhruba o tisícovku. Opozice namítala, že koalice při jednání porušovala jednací řád, zneužila stav legislativní nouze, a navíc penzisté podle ní měli na plné zvýšení důchodů právo.

Ústavní soud se přiklonil na stranu vládní koalice, podání skupiny poslanců ANO v čele s Alenou Schillerovou. „Návrh se zamítá,“ oznámil předseda Ústavního soudu Josef Baxa.

Dnešní rozhodnutí se očekávalo s velkým napětím, šlo totiž o velké peníze. Opačný verdikt by vládu dostal do kleští – jednak by musela řešit, co s penzemi, vedle toho by soud konstatoval, že vládní většina postupovala protiprávně.

Koalice se schvalováním novely spěchala. Návrh tlačila ve stavu legislativní nouze, což opozice tvrdě kritizovala. Většina podle ní legislativní nouzi zneužila, neboť nehrozily velké hospodářské škody.

Podle soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka ale okolnosti legislativní nouze naplněny byly. Vláda podle rozhodnutí pléna nemohla předpokládat, že