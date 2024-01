Potřebuju uchlácholit svědomí. Každý by měl pomáhat Ukrajincům zvítězit, říká Kocáb

Hudebník Michael Kocáb spolu s výpravou českých dobrovolníků dovezl stovky kilometrů až na východní Ukrajinu sanitku určenou pro zdravotníky na frontě. Následně dobrovolníci symbolicky spustili pro Česko sbírku na další sanitky. „Každý by měl udělat něco málo, co pomůže tomuto hrdinnému národu zvítězit. Jde o obranu všeho, na čem by nám mělo záležet,“ říká k tomu Kocáb v rozhovoru s Deníkem N.