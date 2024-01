Co dělá Rusko, když zahyne kocourek: davy truchlí, poslanci jednají, Vyšetřovací výbor je na nohou

Ve vlaku z Jekatěrinburgu do Petrohradu bylo teplo. Jevgenij nejdřív jen klimbal, ale pak ho přemohla únava natolik, že mu víčka definitivně spadla a on se ponořil do stavu sladkého nevědomí. Pravidelný klapot kol ho udržel ve spánku několik hodin.

Cesty ruskými vlaky jsou zdánlivě nekonečné. Ta z Jekatěrinburgu do Petrohradu je dlouhá přes dva tisíce kilometrů a po kolejích trvá zhruba jeden a půl dne. Kocour v přenosném pelíšku dostal před chvílí od Jevgenije najíst a teď se nudil. Na rozdíl od něj nespal.

Majiteli bílorezavého kocourka byli mladí manželé z Baškirska, Edgar a Vladislava. Vzali si ho z útulku a přirostl jim k srdci.

Koncem loňského roku se přestěhovali i s malým dítětem do Petrohradu. Kocourka zatím nechali u Edgarovy maminky. Tviks ale záhy onemocněl. Podle ní steskem. Manželé se rozhodli okamžitě ho převézt k sobě. „Byl to člen rodiny. Stejně jako dítě,“ řekl Edgar. Odpovědnou misi svěřili otčímovi Jevgenijovi.

„Osobně jsem mu koupil jízdenku,“ říká zdrcený majitel Edgar Gajfullin. Mluví o zvířeti, ale otčímovi koupil lístek také.

Muž a kocour nasedli do vlaku číslo 71/72 na jekatěrinburgském nádraží 10. ledna. Tviks cestoval spořádaně v přenosném boxu pro kočky určeném. Tak, jak si to žádají pravidla provozu na ruské železnici.

Cesta byla dlouhá, kocourek i pán žízniví. Oba se napili a posilnili. Muž podrbal zvíře pod bradou a zavřel box. Vylezl si na své lůžko pod stropem a