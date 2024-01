Straussova Ariadna na Naxu ve Stavovském divadle je pastvou pro uši

Ve Stavovském divadle měla 19. a 21. ledna premiéry opera Richarda Strausse Ariadna na Naxu. Do Prahy se vrátila po 45 letech a její provedení je tak grandiózní, že jednou ji slyšet nestačí. I když je to inscenace v lecčem netradiční. Nikoliv však proto, že by nějak inovativně vykládala či aktualizovala děj opery, nýbrž naopak právě svým tradičním pojetím.