Vývoj bojů (698. den): Ztráty jako v Avdijivce Rusové neměli u žádného města. Nyní se snaží o průlom z jihu

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za pondělí 22. ledna. Situace na některých místech už může být jiná.

Při popisu ruské snahy dobýt Avdijivku jsme se doposud věnovali zejména severnímu křídlu města kolem vesnice Stepove. Rusové ale v posledních dnech zintenzivnili snahy o průnik z jihu.

Ruské válečné kanály dokonce tvrdí, že se jim povedl a jsou už ve městě. Tyto zprávy ale zatím nejsou nezávisle potvrzeny.

Zmiňují se zejména dvě místa. Na jižním kraji Avdijivky ještě před prvními domy stojí bývalá restaurace Carska ochota. Už fotografie staré tři roky ukazují, že jde jen o ruinu. Připomínáme, že kdysi čtyřicetitisícová Avdijivka, nacházející se nedaleko města Doněck, leží na frontové linii od roku 2014.

The Tsarskaya Okhota ('the tsar's hunt').

It's a Ukrainian fortified position in the woods south of Avdiivka. In the Jurassic period, this used to be an out-of-town restaurant pretty close to a highway junction running into Donetsk.

And I believe it was the place I was… pic.twitter.com/OCd6oHngjg

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 17, 2023