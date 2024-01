Čemu se vláda s rozhodnutím Ústavního soudu vyhnula a jak by to dopadlo na veřejné finance

Ústavní soud nevyhověl hnutí ANO, které žádalo zrušení vládní novely snižující mimořádnou valorizaci penzí z loňského června. Pokud by u ústavních soudců žaloba opoziční strany prošla, většina důchodců by si polepšila, stát by to ale ve výdajích na důchody přišlo na desítky miliard korun.

Hnutí ANO vládní novelu červnové valorizace penzí kritizovalo pro „nepřípustnou retroaktivitu“. Vládě vytýká i to, že ke změně zákona přistoupila, i když o mimořádné valorizaci dopředu věděla. Jeho argumenty ale kvalifikovaná většina soudců neuznala.

„Zákonem předpokládaná skutečnost překročení růstu cen o více než pět procent reálně nastala až v lednu 2023. Vláda o tom byla ze strany Českého statistického úřadu oficiálně informována až 10. února a návrh zákona předložila 20. února. Toto počínání nelze označit za liknavé,“ shrnul soudce Vojtěch Šimíček, který byl zpravodajem nálezu Ústavního soudu.

Čeho se spor týkal?



Kvůli masivní inflaci v předešlých dvou letech výrazně rostly také důchody. Jejich růst je ze zákona navázán právě na míru zdražování. Vedle pravidelných lednových valorizací tak Česko v letech 2022 a 2023 zažilo celkem tři mimořádné valorizace důchodů v průběhu roku.

Jen kvůli valorizaci z loňského června měl stát podle původního nastavení ve zbytku roku navíc vyplatit přes