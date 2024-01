„Je to pro nás těžší, protože jsme ho znali.“ Pedagožka se po měsíci vrací k okamžikům střelby

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak vnímá klíčové okamžiky na filozofické fakultě nyní?

Proč by pro ni bylo jednodušší vyrovnat se s útokem teroristického komanda?

Jak se cítila v okamžiku, kdy její student odběhl do čtvrtého patra, kde se střílelo, aby varoval ostatní?

Jaké otázky si nyní klade a co je nejtěžší na návratu?

Co nyní řeší na setkání se studenty?

Poprvé jsme spolu mluvily jen několik hodin po útoku, popisovala jste mi, jak jste se spolu se studenty ukrývali zabarikádovaní v místnosti. Od té doby uplynul měsíc. Jak se na to odpoledne na filozofické fakultě díváte teď, s odstupem?

Je svým způsobem zvláštní, jak se to za měsíc, což je docela krátká doba, převrstvilo tolika novými informacemi, které dnes máme a které vlastně ten příběh začínají trochu nabourávat. Je čím dál těžší se znovu vcítit do toho, co jsme viděli tehdy zevnitř.

Pro nás to začalo docela brzy, jak jsme si posléze uvědomili se studenty na setkání po Vánocích, kdy jsme si vzájemně konfrontovali svoje mobily. Pokusila jsem se potom dát dohromady, kdy se co přesně dělo. Hodina nám začala standardně ve druhém patře ve 14.10, historiografie pro třetí ročníky, povinný kurz. A v podstatě pro nás skončila ve 14.59. Jeden student měl právě referát a najednou se na mě obrátil jiný student s tím, že mu píše kamarádka ze čtvrtého patra, že je zamčená na toaletě, střílí se tam a běhá tam nějaký ozbrojený člověk. Váhala jsem, co mám vlastně říct, pak jsem hodinu přerušila a s kolegou Milanem, který dostal tu esemesku, jsme to řekli ostatním s tím, že se tam půjdeme podívat. Nechtěla jsem, aby tam ten kluk běžel sám.

Myslela jsem si, že tam asi běhá nějaký blázen s plynovou pistolí a dělá tam předčasného silvestra, ale řekla jsem si, že půjdeme to děvče vysvobodit, aby se zbytečně nebálo. Člověk samozřejmě nikdy neví. Teď už to pochopitelně převrstvily znalosti pozdějších událostí, ale nám vlastně ani tehdy nepřišlo, že se jedná o něco závažného.

Vyběhli jste tedy z místnosti ve druhém patře ven.

Ano, s kolegou Milanem, který dostal tu esemesku, a přidali se k nám ještě další tři kluci. Milan přivolal výtah do čtvrtého patra a nastoupil do něj, ale druhý student ho začal rychle tahat ven s tím, že když je nebezpečí, výtah se nemá používat. Trochu jsme se tomu smáli, ale rozběhli jsme se na schody. Když to vidím zpětně, z toho výtahu bychom se zřejmě vynořili na místě, kde v té chvíli stál střelec, dobýval se do místnosti 417 a snažil se prostřílet dveře. Asi bychom tam někteří spontánně vletěli…

Naštěstí jste ale nakonec běželi po schodech.

Do třetího patra, kde končí hlavní trakt budovy. Čtvrté patro, kde se to celé odehrávalo, je oddělené a dá se tam dostat jen postranním schodištěm. Ve třetím patře už byl strašný zmatek, běželi proti nám plačící, křičící studenti