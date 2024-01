Hrůza neroztaje. Film Tání vypráví o tom, jak trauma z dospívání může zničit celý lidský život

Je to jeden z těch filmů, které není vůbec příjemné sledovat. Divácký zážitek z jeho uvedení na MFF Karlovy Vary před více než půl rokem ještě zůstává nepříjemně zaseklý v paměti. Teď belgicko-nizozemské drama Tání vstupuje také do českých kin.

Ústřední hrdinkou Tání je dospívající Eva v soustředěném hereckém ztvárnění Rosy Marchant, která si před rokem za tuto roli odvezla jako tehdy sedmnáctiletá z festivalu Sundance cenu pro nejlepší herečku.

Debut belgické režisérky Veerle Baetens se zabývá především psychologií traumatu a jeho velmi pozvolného odhalování. O takových filmech se těžko píše, když nechcete prozradit jejich tajemství a připravit tak diváky o silný, i když leckdy drastický zážitek.

Pokusme se i tak napsat, čím je tento nenápadný film, který do kin vstupuje v silné konkurenci dokumentu Karlos či dvěma Zlatými glóby ověnčeného snímku Chudáčci, tak výjimečný. Belgický bestseller, který byl předlohou snímku, vyšel v roce 2017 také česky v nakladatelství Host.

Pryč ze světa dětských her

Už dospělá Eva se po letech vrací do vesnice, kde strávila dětství a rané dospívání. Je to tichá, spíše uzavřená žena, která se obvykle drží stranou a do vesnice přijíždí na návštěvu jen proto, že se tu koná pietní akce za jejího dávného kamaráda.

A právě tady se s pomocí retrospektiv dozvíme