Na možnost volit korespondenčně čekají netrpělivě tisíce Čechů v zahraničí. Mnozí dosud podstupují mnohahodinové cesty do volebních místností na ambasádách, jiní je z různých důvodů podniknout nemohou. Deník N mluvil s českými voliči v několika zemích. Korespondenční volbu by všichni uvítali a doufají, že registrace bude možná plně elektronicky.

Češi v zahraničí chtějí online registraci ke korespondenční volbě, hlasovat by jich mohlo sto tisíc

Mezi Čechy v zahraničí, kteří by chtěli volit, ale v současném systému to reálně nemohou zvládnout, patří Vojtěch Urban. V roce 2013 se přestěhoval do Kanady, vybudoval si tam kariéru a založil rodinu. Žije ve městě Victoria v Britské Kolumbii.

„Ač jsem zájem volit měl, prozatím jediná možnost byla osobně na ambasádě v Ottawě. To je od nás asi 4500 kilometrů daleko. Zpáteční letenka stojí někde v rozmezí pět set až tisíc dolarů,“ řekl Urban Deníku N.

Problémem je podle něj i čas, protože vzhledem k délce letu by cestoval jeden den tam a druhý zpátky, takže by musel platit ještě za hotel: „Je to drahé a nepraktické, proto jsem z Kanady nikdy nevolil.“

Urban by byl rád, kdyby mohl dát lístek od obálky, zaplatit dva dolary a poslat svůj hlas poštou. Požaduje od vlády, aby kroky k tomu mohl