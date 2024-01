Fotogalerie: „Ostrava? Znělo to jako ostrov. Až později jsme zjistili, že jsme v Česku“

Krátce poté, co Rusko v únoru 2022 vtrhlo na Ukrajinu, přijelo do Česka několik přeplněných autobusů. Seděli v nich ukrajinští pěstouni a jejich děti. Většina z nich začala žít v Havířově, kde je přesně rok poté zachytila fotografka Jana Plavec. Ta nyní za svoji sérii fotek získala Cenu UNHCR v soutěži Czech Press Photo. Příběhy těchto rodin vypráví v rámci rubriky Za oponou novinářka Barbora Postránecká.

Do Havířova jsme s Janou Plavec přijely vlakem pozdě večer, 25. února 2023. Před příjezdem se vedoucí havířovské pobočky SOS dětských vesniček zeptala „svých“ ukrajinských pěstounů, jestli by nás někdo na jednu noc neubytoval. Nabídla se jedna z největších rodin, s osmi dětmi. „Máme vše pro vaše pohodlí,“ napsala nám rodina, když jsme se ptaly, co si máme vzít s sebou.

Většina pěstounských rodin, které před dvěma lety přijely do Česka, pochází z Doněcké oblasti na východě země. Blízko od nich se bojovalo už osm let, v únoru před dvěma lety byla ale najednou válka všude kolem. České SOS dětské vesničky, které v Česku dlouhodobě pomáhají náhradním rodinám, tehdy přispěchaly s nabídkou, že se o několik desítek ukrajinských pěstounských rodin postarají.

Rodin nakonec do Česka přijelo celkem 60: kolem stovky dospělých a něco málo přes 300 dětí. Někteří se po čase na Ukrajinu vrátili, další se přesunuli jinam – do Itálie, Francie nebo Rumunska. Většina jich však zůstala v Česku. Mnozí dnes žijí v Havířově. Začali se učit česky, pracovat, děti chodí do škol. Původně si mysleli, že tu budou měsíc nebo dva. Brzy jim ale došlo, že se do své země hned tak nevrátí.

Sérii fotografií zachycujících pěstounské rodiny z Ukrajiny ocenila Czech Press Photo. Fotografka Jana Plavec získala Cenu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Životy rodin, které se ze dne na den změnily k nepoznání, zachytila Jana Plavec rok po válce, v únoru 2023. Jejich příběhy včetně fotografií se pak staly 11. (bonusovou) kapitolou v knize Náhradka, která přibližuje životy náhradních rodičů a dětí z dětských domovů. Její autorkou je autorka tohoto textu, a sice Barbora Postránecká. Přečtěte si také Počet dětí v ústavech klesá, šťastné konce ale mají jen některé příběhy

Nemohli jsme tam zůstat

V Havířově pro nás přišla část rodiny na nádraží a uložili nás u sebe v obýváku. Ještě předtím jsme si ale s Allou, dvaapadesátiletou pěstounkou, vypily čaj. Ptaly jsme se jí, kde na Ukrajině žili, a také na to, jak z ní utíkali. Něco jsme jí rozuměly, občas jsme využily překladač na jejím telefonu.

Ráno se jako první vzbudila pětiletá Zlatka, která se ještě v pyžamu