„Nachlazení jsou často ku prospěchu.“ Imunolog vysvětluje, kdy jít s dětmi k lékaři a jak posílit jejich odolnost

Sezona respiračních onemocnění je v plném proudu a hlavním rodičovským tématem je, co s nemocnými dětmi. Obzvlášť ty školkové nyní mohou být víc doma než v kolektivu. Přední český alergolog a klinický imunolog Vít Petrů ze společnosti Synlab radí, jak předcházet běžným respiračním onemocněním u dětí, a vysvětluje, jak imunita funguje, na co si dát pozor a kdy naopak zůstat v klidu.

Na co se v rozhovoru také ptáme?

Je normální, když školkové dítě skončí jednou měsíčně doma nemocné?

Jak lze dětem posilovat imunitu?

Fungují některé přípravky, které jsou dostupné v lékárnách?

Kdy je lepší jít s dítětem k lékaři a kdy raději zůstat doma?

Pomáhá „špína“ dětské imunitě?

Jak se na prevenci alergií projeví život se zvířetem?

Prospěje posilování střevního mikrobiomu?

Jaké jsou základní rozdíly mezi dětskou a dospělou imunitou, pokud jde o respirační onemocnění?

Rozdíl je zcela zásadní, imunita dítěte se vyvíjí a vyzrává, zatímco imunita dospělého se už kvalitativně nemění a s věkem oslabuje.

Buňky imunitního systému dítěte se vytvářejí už v děloze, a pokud nedošlo k infekci už v nitroděložním období, rodí se dítě dá se říct sterilní a nese si protilátky zděděné od matky. To je důvod, proč nebývají kojenci v prvním půlroce života nemocní, pak mateřské protilátky postupně mizí. Každé dítě si ale hned po porodu začne budovat své vlastní protilátky. Záleží přitom na rychlosti a intenzitě podnětů – většinou bakterií, virů a obecně vnějšího prostředí –, s jakými se setkává a které imunitu stimulují.

Záleží i na tom, jestli se dítě narodí fyziologicky, nebo císařským řezem. Pokud se rodí přirozenou cestou, osidluje se prvotně bakteriemi porodních cest matky. Když se rodí císařským řezem, je prvotní setkání s bakteriemi ze vzduchu, které osidlují jeho sliznice a kůži.

Při kontaktu s infekcí se zpočátku u dětí aktivuje především vrozená imunita, která je primitivnější a nemá imunologickou paměť. Postupně se vytváří imunita získaná, tzv. adaptivní, protilátková, která vyzrává v deseti až dvanácti letech. Velmi přitom záleží na prvních letech života, a pokud má školkové dítě třeba i několikrát za rok banální onemocnění, třeba pár dní kašel, trochu rýmu nebo teplotu, je to pro stimulaci jeho imunity dobře. Onemocnění by ale nemělo být tak závažné, aby se musela nasadit antibiotika.

Je tedy normální, že dítě, které na podzim nastoupí do školky, končí třeba jednou za měsíc na týden doma s kašlem a rýmou?

To už normální není, počet nachlazení u dvou- až tříletých dětí by neměl být vyšší než šest za rok. Intenzita nachlazení se zvyšuje právě na podzim, kdy se spojují dva faktory – děti nastupují do kolektivů a zároveň je větší frekvence virů a bakterií v ovzduší. I s tímto vyšším rizikem by ale počet nemocí neměl přesáhnout šest za rok.

Každá nemoc však stimuluje imunitu, která potom dokáže odolávat daleko silnějším a nebezpečnějším podnětům. Takže tato nachlazení jsou často i ku prospěchu.

Je lepší dávat dítě do školky, a tím ho imunizovat, nebo ho raději držet stranou, než imunita dozraje?

Záleží na tom, z jakého prostředí dítě pochází. Pokud má dítě