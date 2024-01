Že někdo používá slovo ‚smažka‘, neznamená, že to stigmatizuje, říká režisér Adam Sedlák o reakcích na seriál Adikts

„Překvapilo mě, jak jsou adiktologové ješitní a jak jsem se dotkl jejich ega. Působí to, že by potřebovali nějaký workshop porozumění audiovizuálnímu dílu,“ říká Adam Sedlák, režisér seriálu Adikts. Ten od středy míří z iVysílání i na televizní obrazovku, první díl uvede ČT1 ve 22 hodin.

V posledních letech pravděpodobně žádné tuzemské audiovizuální dílo nevyvolalo tak rozporuplné reakce jako čerstvě vydaný seriál Adikts, který vznikal pod taktovkou režiséra a scenáristy Adama Sedláka.

Seriál je k vidění od 9. ledna na iVysílání a od 24. ledna poběží i na ČT1. Je součástí rozsáhlé osvětové kampaně zaměřené na mladé publikum, vzniklé ve spolupráci České asociace pojišťoven, Policie ČR a České televize.

Kampaň Zkratky se snaží diváky upozornit na negativní dopady užívání drog a upozorňuje na zvyšující se počet drogově závislých v České republice. Vedle seriálu Adikts je součástí kampaně i dokument Česko na drogách, série edukačních minipořadů, televizní spoty, hudební videoklipy a komunikace na sociálních sítích.

Po úspěchu snímku BANGER., jehož hlavní dějová linka se točila okolo drog, byl režisér osloven ke zpracování dokumentu, jenž bude součástí kampaně. Vzhledem k mladé cílové skupině se ale původní návrh záhy proměnil na šestidílný hraný seriál.

Ten však velkému procentu diváctva nesedl. Zdá se, že se česká společnost rozdělila na dvě poloviny. Jedna seriál adoruje, druhá haní. Velice pozitivně ho přijímá právě mladé publikum, na které byl v první řadě mířen.

Negativně se k němu vyjadřují mimo jiné adiktologové, zdravotníci nebo lidé, kteří s drogovou závislostí bojovali. Stigmatizuje prý uživatele drog. Podle režiséra a scenáristy seriálu ale prý série udělala přesně to, co měla. Zaujala pozornost a rozpoutala debatu.

S Adamem Sedlákem jsme si popovídali o přístupu Policie ČR a České asociace pojišťoven k netradičnímu pojetí seriálu i o negativních reakcích veřejnosti. Vysvětlil, proč je v seriálu naprosto v pořádku používání slova ‚smažka‘ a také svůj názor na to, jestli vůbec může audiovizuální dílo reálně změnit chování jedince.

V rozhovoru se dočtete:

Jak vnímá negativní ohlasy na seriál?

Jak moc měl při práci volné ruce od zadavatelů, tedy od Policie ČR a České asociace pojišťoven?

Co ho „vytáčí do otáček“?

A co teď chystá dál?

Vedle často zmiňovaného úspěšného filmu BANGER. nebo seriálu Semestr jste pracoval i na reality show Like House. Promítají se zkušenosti s takovým projektem do vaší tvůrčí režisérské činnosti, případně promítly se i nějak přímo do práce na seriálu Adikts?

Společným jmenovatelem těchto projektů je sledovanost. V reality show o ni jde především a někde vzadu v hlavě jsem měl uložené, že o ni jde i v případě Adikts. Vzhledem k tomu, že je seriál součástí rozsáhlé kampaně, potřebovali jsme upoutat co největší pozornost.

Takže po vzoru televizních reality pořadů, do nichž se produkce snaží vybírat co „nejbizarnější“ postavy, aby upoutala diváky, jste i vy své postavy vykreslil v co nejbizarnějších hranách?

Spíš jsem přemýšlel nad tím, že jde o projekt, který bude dostupný na iVysílání, kam musím dostat dospívající diváky. A to je docela problém. Bral jsem to jako výzvu. Samozřejmě jsem také přemýšlel nad tím, že by ta věc neměla být úplně klasická, protože by nepřitáhla žádnou pozornost a nikdo by se o ni nezajímal.

Reakce na seriál jsou rozporuplné. Na svém Instagramu sdílíte jak ty pozitivní, tak ty negativní. Na svém profilu se k seriálu mimo jiné negativně vyjádřila i moderátorka Tereza Pergnerová, která v minulosti sdílela informace o svém boji s drogovou závislostí. Jak vnímáte dosavadní reakce? Nedostávají se vám negativní ohlasy pod kůži?

Je tady velký rozdíl v tom, že