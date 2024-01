Dobrý den, pane exministře obrany. Dnes si povíme, k čemu jsou ve válce zbraně

Glosa Jana Wirnitzera: Exministr Lubomír Metnar (ANO) o víkendu v televizi Prima prohlásil, že západní zbrojní pomoc Ukrajině nevedla k žádnému výsledku. Není to samozřejmě pravda. Řečeno bez obalu, je to hloupá lež. Svéráznou větu, že zbraně na bojišti nevedou k výsledku, říká člověk, který čtyři roky z pozice ministra obrany řídil nákupy zbraní.

Otázka moderátorky televize Prima zněla: „Je možné, že byste přestali podporovat vojenskou pomoc Ukrajině?“

Odpověď Lubomíra Metnara: „Možné je dneska všechno, protože vidíte, že jsme to podporovali dlouho – více jak, řekněme, dva roky se to podporuje – a nevede to k žádnému výsledku.“

Nedělní politické debaty kolem poledne už nejspíš málokdo sleduje jinak než jako reality show: dát si oběd, ujistit se, že politici se pořád překřikují, a jít něco dělat. Pro politiky to je prostor, kde nějakou dobu mlčí a nějakou říkají naučené fráze. Kdy naposled jste v nedělní politické debatě slyšeli něco nového, promyšleného, důležitého?

S notnou snahou pochopit, jak exministr Metnar svá slova myslel, by se dalo usuzovat, že chtěl zhruba říci: Ukrajina neosvobodila značnou část okupovaných území, očekávání z doby před její loňskou protiofenzivou se nenaplnila, válka stále trvá, je čas jednat.

Pan Metnar to tak jistě mohl říci, nic mu nebránilo, jen to tak neřekl. Řekl, že západní zbrojní podpora nevedla k žádnému výsledku.

Formování bojiště

Ať už je to exministrova vyjadřovací neobratnost, nebo záměr, stal se výrok součástí snahy ANO o něco, čemu vojáci říkají