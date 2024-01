Emma Stone exceluje jako sexuchtivá Frankensteinova hrdinka v Chudáčcích. A po Zlatých glóbech míří i k Oscarům

Do českých kin vstupuje držitel dvou Zlatých glóbů i Zlatého lva z festivalu v Benátkách a už teď je jisté, že Chudáčci mají velkou šanci uspět i v oscarovém klání. Film tvůrce „řecké divné vlny“ Yorgose Lanthimose v hlavní roli s výtečnou Emmou Stone je jeho dalším úspěšným hollywoodským zářezem. Dokazuje, jak silné a imaginativní mohou být příběhy, které pojednávají o ženské emancipaci.

Od Lanthimosova debutu Špičák (2009) uběhlo skoro 15 let, během kterých ušel s filmy Humr, Zabití posvátného jelena a Favoritka dlouhou cestu z rodného Řecka do Hollywoodu. Osobitost není u tohoto Řeka jen fráze, Lanthimos má od začátku rozpoznatelný rukopis, který se otiskuje nejen do toho, jak jeho filmy vypadají, ale také o čem vypráví.

Lanthimos popisuje svět skrze mikrosvěty postav uzavřených častokrát v bizarních sociálních experimentech a v podivných závislostních vztazích. Tady hrdinové zápasí se svými city a pudy, které je definují a stávají se hybateli děje. To všechno ve vizuálně silných, zajímavých, bizarních a často prostě jen divných kulisách, které ale nejsou samoúčelné a mluví silnou filmovou řečí. Nejinak je tomu i v Chudáčcích (Poor Things), kteří tento týden vstupují i do českých kin – konečně!

Oscarové ambice Jestli Chudáčci nedostanou Oscara za kostýmy, budu veřejně protestovat, slibuje autorka Punčáku, která sází i na oscarové vítězství Emmy Stone v herecké kategorii. Oscarové nominace byly oznámeny v úterý odpoledne, Chudáčci se s jedenácti nominacemi stali hlavním favoritem klání po Oppenheimerovi. Nominaci získal krom Emmy Stone a režiséra Yorgose Lanthimose i herec Mark Ruffalo. Film je nominován také v kategoriích nejlepší adaptovaný scénář, kamera, střih, hudba či kostýmy. A samozřejmě také v kategorii nejlepší film.

Nový mazlíček v domě

Hlavní hrdinka filmu Bella je tabula rasa, tělo, kterému vdechl život vědec Godwin (Willem Dafoe). Sám je poznamenaný podivně krutým dětstvím, se kterým se vyrovnal po svém – vědecky. Jako prapodivný experiment svého otce, také vědce, je zjizvený, bez funkčního