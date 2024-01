Aristokratka ve varu, další česká komedie roku, kterou (ne)chcete vidět

Čerstvá čísla Unie filmových distributorů napovídají, že tu máme nový domácí filmový hit. Aristokratka ve varu, novinka z minulého týdne, která je pokračováním adaptace bestsellerové série Evžena Bočka, se stala nejnavštěvovanějším filmem víkendu, celkem ji od čtvrtka vidělo 85 tisíc diváků. Pokud máme dostat to, co si zasloužíme, je to film jako stvořený pro současné Česko.