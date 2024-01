Reportáž: „Těšíme se, že tu bude obvyklý bzukot.“ Filozofická fakulta udělala další krok k uzdravení

„Chodím se sem každý týden modlit,“ popsala tichým hlasem žena, které zpod čepice vykukoval pramen šedivých vlasů. Stála před hlavním vchodem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na pražském náměstí Jana Palacha.

Zkřehlé ruce ukrývala v černých rukavicích, když se podivovala, co se dnes na fakultě děje a co tu dělají kamery. Ještě to bude trvat, než to celé jako společnost překonáme, zopakovala několikrát. V koutku pravého oka se jí leskla slza.

„Jako malá holka jsem zažila Palacha. Teď tohle. Je důležité, že se fakulta otevírá zrovna během Palachova týdne. Je to symbolika, kterou teď zatím ještě neumíme pochopit,“ přemítala v mrazivém dopoledni, než se fakulta přesně po měsíci od prosincového útoku poprvé alespoň na chvíli otevřela studentům i pedagogům.

Na den přesně po měsíci od smrtící střelby, která paralyzovala život studentů i vyučujících a krátce před vánočními svátky šokovala takřka celé Česko, naplánovalo vedení fakulty symbolické ukončení první fáze vyrovnání se s událostí.

Krok k uzdravování

Registrovaní zájemci, jichž se přihlásilo přes tři sta, měli v neděli v budově na pět hodin možnost navštívit přednášky, směnárnu knih nebo hudební či umělecká vystoupení. Na místě byla k dispozici také psychologická podpora od zdravotníků a spolku Peerko z katedry psychologie.

„Uvědomujeme si, že otevíráme dnes jenom na část dne, jenom část vyvýšeného přízemí, ale je to pro nás obrovský krok k uzdravování,“ pronesla na úvod děkanka fakulty Eva Lehečková. Deníku N později přiznala, že