Potřebujeme znovu promyslet, proč chceme trestat, říká autor studie o znásilnění

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Trestají soudy za znásilnění spravedlivě?

Jak by se měl změnit systém trestání?

Jak se rozhoduje v ostatních státech Evropy?

Co by teď měli dělat politici?

Českem otřásl případ dívky, kterou roky znásilňoval nevlastní otec. Od soudu ale odešel s podmínkou a dívka se pár dní po verdiktu podle Seznam Zpráv pokusila o sebevraždu. Jaká byla vaše první reakce, když jste si všiml té společenské a mediální bouře, kterou podmínka pro sexuálního násilníka způsobila?

Na jednu stranu pochopitelná, na druhou stranu jsem měl dojem, že se nediskutuje širší kontext toho, proč se to stalo.

Advokátka a spoluzakladatelka spolku Bez trestu Lucie Hrdá v České televizi řekla, že podobná rozhodnutí nejsou ojedinělá. Když jsem napsal do vyhledavače slova „znásilnění“ a „podmínka“, vyskočila na mě řada do očí bijících případů. Bavíme se tedy o zásadní systémové chybě v české justici a zákonodárství, anebo o tom, že se zaměřujeme na případy, které jsou křiklavé, a z toho potom vzniká pokřivený obraz?

Myslím, že obojí. Že se zároveň zaměřujeme na ty křiklavé případy, ale neuvědomujeme si, že jde o širší problém, který se netýká jen znásilnění. Týká se toho, jakým způsobem obecně přistupujeme k ukládání trestů, jaký důraz klademe na různé účely trestů a že některé věci v systému trestání nemáme úplně promyšlené.

Takže souhlasím s tím, že tu máme různé systémové problémy, ale nemyslím si, že jsou primárně dané tím, že se jedná o znásilnění.

Vy jste autorem studie o tom, jak se v Česku znásilnění trestá. S jak velkým počtem případů jste pracoval?

Pracujeme se všemi odsouzenými případy v České republice a ty se proměňují. Data máme od roku 1995 do roku 2022. Jedná se o něco přes dva miliony odsouzení, v těch prvních letech jde o čísla přesahující sto tisíc, v poslední době se jedná o padesát až šedesát tisíc případů ročně. Bavíme se o všech trestných činech, které byly odsouzené českými soudy, samotné znásilnění z nich tvoří velmi malou část. Je to v rámci jednotek, stovek případů ročně.

Když se tedy zaměříme na tuto konkrétní část, jaké jsou závěry vaší studie? Jak se v Česku trestá znásilnění?

Je náročné říct, jak se trestá –⁠⁠⁠ co to znamená, co si pod tím představíme a jestli se ptáme na to, jak je trestáno znásilnění v porovnání s ostatními trestnými činy. Na to poslední jsme se zaměřili, protože to je jedna z mála věcí, kterou jsme schopni zjistit.

Když se vás zeptám, co je přiměřený trest, neshodneme se na tom. Ale když se vás zeptám, jestli určité jednání je závažnější než druhé, na tom už se shodneme. Zabývali jsme se proto tím, jak jsou posuzovány jednotlivé trestné činy vůči sobě, a ještě jsme se omezili na to, kdy soudy zohledňují závažnost jednání. To znamená, že jsme odfiltrovali vliv trestní minulosti. A zjistili jsme, že znásilnění je trestáno nejpřísněji po vraždě. Vražda je trestána výrazně přísněji, poté znásilnění a poté s ne zas tak velkým rozdílem další trestné činy.

Když říkáte přísněji, co to přesně znamená?

Jednak že jsou častěji ukládány nepodmíněné tresty, a jednak také to, že jsou tresty