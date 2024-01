Co skutečně víme o globální ekonomice a které síly budou utvářet naši budoucnost

Co se stane se světovou ekonomikou? Odpověď na tuto otázku se nikdy nedozvíme. V každém desetiletí se událo něco velkého a do značné míry neočekávaného: velká inflace a ropné šoky v 70. letech, dezinflace na počátku 80. let, pád Sovětského svazu a vzestup Číny v 90. letech, finanční krize ve vysokopříjmových ekonomikách během nultých let nového tisíciletí a ve 20. letech zase pandemie, postpandemická inflace a války na Ukrajině a Blízkém východě. Žijeme ve světě

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N. Přidejte se k předplatitelům Jste předplatitel? Přihlaste se