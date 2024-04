Tibet funguje jako test kvality demokracie svobodného liberálního světa

Osudové setkání. Tak se dají označit události 3. února 1990, kdy na zámku v Lánech přijal nedávno zvolený československý prezident duchovního vůdce Tibeťanů. Příjezd dalajlamy byl jednou z prvních významných zahraničněpolitických událostí, která potvrzovala radikální změnu politického kurzu nového režimu (slavný projev v americkém kongresu Václav Havel pronesl až 21. února a papež Jan Pavel II. do Česka zavítal až v dubnu). A Tibeťanům, kteří viděli svého dalajlamu vedle jedné z nejslavnějších postav té doby, hrdiny, který své zemi pomohl vybojovat svobodu, to nastínilo představu jejich vlastních možností do budoucna. „Pro nás to byla velká motivace, záblesk naděje,“ vzpomíná Cchetän Samdub Čhökjabpa, dalajlamův tajemník a dlouholetý úředník tibetské exilové vlády. „Československá zkušenost nám do jisté míry potvrdila, že i náš sen se může splnit, že se od komunistické vlády můžeme osvobodit.“

V té době navíc největší problém Tibeťanů spočíval v tom, že Tibet nebyl na vládních úrovních příliš populární. Pak ale nový československý prezident pozval dalajlamu na návštěvu, a to zcela oficiálně, což byl i z celosvětového hlediska průlom. O tom