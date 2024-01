Vývoj bojů (694. den): Ukrajinský dron poprvé útočil v Petrohradě, Rusové vytáhli muzejní protilodní střelu

Válka dorazila do Petrohradu a Rusové použili zastaralou střelu z roku 1958.

Rusové dobyli vesnici Vesele.

Hrůzy války dronů u Bachmutu z ruského a ukrajinského pohledu.

Američtí vojáci analyzovali bitvu mezi Bradleym a T-90M.

Mapa dne – Vesele.

Videa dne – jak probíhá rotace vojáků na bodě nula; poškozený Leopard; jak vypadá sestřelená ruská střela s plochou dráhou letu Ch-101.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 18. ledna. Situace na některých místech už může být jiná.

Válka přijela do Petrohradu a Rusové použili zastaralou střelu z roku 1958. Ukrajinská armáda v Petrohradě zaútočila na tamní sklad paliva. Je to vůbec poprvé, co se druhé největší ruské město stalo terčem takového útoku. Potvrdilo to také ruské ministerstvo obrany, podle něhož se podařilo dron zasáhnout. Podle jiných zdrojů ve skladu způsobil škody.

Kromě toho, že jde o premiéru, je akce důležitá i proto, že Petrohrad je od nejbližších ukrajinských pozic vzdálen jednou tolik co Moskva.

Ukrajinci na legitimní vojenský cíl útočili dronem. Znamená to, že dokázal překonat tisíc kilometrů, aniž si ho Rusové všimli (pokud ho nevypustili z ruského území ukrajinské speciální jednotky). Celou trasu navíc absolvoval nad ruským územím a potvrzuje se, že ruská protivzdušná obrana má velké mezery, protože její síly vyčerpává válka na Ukrajině a nemá jich dost k účinné obraně svých měst.

Přirozeně má tato konkrétní událost zatím zejména symbolický význam, protože ruské dálkové útoky jsou stále mnohem ničivější. Ukrajinské schopnosti útočit v Rusku ale neustále rostou, což povede k dalšímu oslabování ruských kapacit, které se budou stále více dělit mezi obranu fronty a zázemí.

Ukrajinci průběžně ukazují nové typy dronů, jejichž nasazení je otázka času. V současnosti používané typy mají vrtulový pohon, právě tento týden však představili nový typ poháněný