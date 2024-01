Ekvádor, země řízená z věznice

V únoru před třemi lety poslal autorovi tohoto textu jeho známý žijící v Ekvádoru přes WhatsApp soubor děsivě vypadajících fotek a videí. Zakrvácené mačety, uťatá hlava zvedaná do výše jako trofej, povalující se useknutá noha, lynčování jakéhosi nebožáka… Byly to záběry z tamních věznic, kde se do sebe pustily znepřátelené bandy delikventů. Obyvatelé rovníkové země mezi sebou vše sdíleli se spokojenými komentáři ve smyslu: „Nepleťme se jim do toho, ať se ti lotři mezi sebou vymlátí.“

Byl to první vězeňský masakr, při kterém zahynulo 79 osob. Brzy následovaly další s dohromady pěti stovkami obětí. Jenomže krvavá „vybíjená“ se už dnes netýká pouze nápravných zařízení – ve velkém se vraždí v celé osmnáctimilionové republice.

Ekvádor přitom v latinskoamerickém kontextu dlouho patřil k těm klidnějším zemím. Ještě v roce 2019 tu docházelo ročně k 6 vraždám na 100 tisíc obyvatel, od té doby se situace každým rokem prudce zhoršuje a nynější odhady se pohybují už kolem děsivých 40 mordů na 100 000 obyvatel (pro srovnání v Česku to v roce 2022 bylo 1,5 vraždy na 100 000 obyvatel).

Gracias al trabajo coordinado de las fuerzas del orden, las personas que se encontraban como rehenes en Centros de Privación de Libertad fueron liberadas. #JuntosContraElTerrorismo #EcuadorPrimero #DefiendeTuBandera #10E #ElNuevoEcuador pic.twitter.com/716hlz1XTv — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) January 14, 2024

Smažené kuře a sazby za jednolůžkovou celu

Začátek současné bezpečnostní krize je právě v tom, že stát nechal kriminály jejich osudu. Svědčí o tom už samotné na začátku článku zmíněné fotografie a nahrávky. Do světa je nepustil nikdo jiný než samotní odsouzenci, kteří by pochopitelně ve svých celách žádné mobily mít neměli. Ale telefony nejsou zdaleka jedinými zakázanými předměty, které se za mříže dostanou.

Ekvádorské věznice jsou státem ve státě, kde ti na nižším stupni zločinecké hierarchie vydělávají tím, že