Proč se v Česku nezpřísní zbraňové zákony, i když čekáte, že ano

Komentář Jana Moláčka: Po prosincové tragédii se ozvalo volání po přísnější regulaci střelných zbraní. Podporuje ji většina Čechů, přesto je velmi nepravděpodobná. Proč? Protože to voliči očekávají jako naprostou samozřejmost, k níž není politiky potřeba nijak zvlášť tlačit.

Po tragédii na pražské filozofické fakultě ovládl Česko šok. Jeho prvotní a hlavní příčinou byl samozřejmě samotný čin a jeho strašné následky. Postupně se ale přidávalo pobouření ohledně toho, co vše je u nás legální v oblasti držení zbraní.

Cože, to u nás může mít každý TAKOVOUHLE pušku? A ještě s optikou, tlumičem a podpěrou? A zásobníkem, který stačí na vystřílení vagonu metra za pět vteřin? Ale psychotest snad musí mít každý držitel zbraně, ne? Cože, ani to ne? A policii ani nevzrušuje, když si někdo s ještě mokrým zbrojákem nakoupí celý arzenál? A kolik že těch zbraní u nás vůbec je? Milion? To není možné…

Takové dotazy nevěřícně zaznívaly od drtivé většiny společnosti, která se o zbraně a zákony kolem nich nezajímá a spoléhá na to, že politici a příslušné instituce v této oblasti dělají to, na co je máme. Pro ty, kdo se legislativě kolem zbraní věnují, byla – opět – překvapením spíš skutečnost, jak málo se o ní veřejně ví. A tak trpělivě odpovídali. Ano, každý, kdo si udělá zbroják, může mít TAKOVOUHLE pušku. Klidně deset.

Pozvolna jsme přešli do fáze, kdy