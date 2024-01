Co ruší GPS v Polsku a nad Baltem? Švédové i Finové podezírají Rusy, úmysl ale známý není

Na mapách s barevnými šestiúhelníky, které si může každý prohlížet na stránce GPSjam.org, vypadá záznam rušením zasažené části Polska ze 16. ledna působivě. Zabírá v podstatě severní polovinu země, od pomyslné čáry Štětín–Poznaň–Lodž–Lublin na sever.

V posledních týdnech nejde o náhodu. Navíc kdybyste se zeptali Finů, pokrčí rameny a přednesou vám celý výčet případů rušení GPS v posledních letech.

O co ale přesně jde a proč se to děje? To je o něco těžší otázka.

GPS tvoří na jedné straně vysílače (v základní konfiguraci to je 24 stále funkčních družic, ve skutečnosti o něco více), které krouží kolem Země ve výšce zhruba 20 000 kilometrů, a na druhé přijímače – třeba v chytrém telefonu, v hodinkách, ale také například v letadlech.

Díky počtu družic a odlišnosti jejich drah přijímač vždy „vidí“ nad obzorem několik družic. Přijímá jejich signál.

K výpočtu polohy na zemském povrch teoreticky stačí tři viditelné vysílače; větší počet umožňuje zpřesnit lokalizaci. V ideálních podmínkách činí přesnost určení polohy několik desítek centimetrů.

Družice vysílají na několika konkrétních frekvencích. Jejich vysílání lze rušit – pustit na stejné frekvenci z vlastního vysílače signál, případně šum. Nepřátelský signál nahradí správné údaje chybnými, šum znemožní příjem. A přesně to se podle všeho čas od času nad Polskem a Skandinávií děje. Není to příliš obtížné – mimo jiné proto, že signál ze vzdálených družic je slabý.

Kolik letadel hlásí problém

Ke čtení mapy je zapotřebí klíč.