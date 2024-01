Výzva jednoho baškirského zpěváka k protiruskému povstání asi nevyvolá rozpad poslední koloniální velmoci světa, ale i tak vejde do dějin jako jev pro Rusko posledních měsíců zcela neobvyklý. Kremlu se vzepřel rodák z vesnice vzdálené 1500 kilometrů od Moskvy, který vsadil na národněosvobozeneckou notu: vyzval neruské národy federace k povstání. Ruské úřady cenzurují a vypínají sociální sítě, ruské federální televize o protestech v Baškortostánu neinformují.

Malý národ pod Uralem dělá vrásky Putinovi, bouří se proti ruským kolonizátorům. Jak je to vážné?

„Přijeli k našemu domu a vymlátili nám okna. Nevím, co dělat… může to pokračovat.. mohou nám i něco… ukradnout,“ napsala dnes dopoledne Alsu, manželka známého baškirského zpěváka, tanečníka a blogera Altynaje Valitova.

Včera Valitovy navštívila policie. Stalo se tak několik hodin poté, co zpěvák zveřejnil video, jež zatřáslo nejen baškirským segmentem internetu, ale i tím tatarským a rovněž ruským. Sám Altynaj je neznámo kde, ale doma na něj čeká předvolání k výslechu.

Překvapivé není to, že se Altynaj ve videoprohlášení postavil za uvězněného baškirského aktivistu Faila Alsynova, kterého 17. ledna soud poslal za údajné rozpoutávání národnostní nenávisti a extremismus na čtyři roky do vězení (to Deník N popsal včera tady).

Ani to, že odsoudil zákrok policie proti včerejší první demonstraci za Failovu svobodu.

Udivující je hlavně to, že jeho řeč může na někoho působit jako výstřel z Aurory, který má zahájit dekolonizační povstání po celém Rusku. To asi nezahájí, ale zpěvákova emotivní řeč vrcholící pláčem už je hitem, který v Rusku v poslechovosti překonává vše, co úspěšný umělec doposud stvořil.

V noci na dnešek se na internetu objevilo další Altynajovo video. V něm už zpěvák bojuje hlavně o vlastní život, svobodu a bezpečnost. Ale pěkně popořádku.

Mluv rusky!

Na prvním videu populárního baškirského zpěváka, který nezpívá ani rusky, ani anglicky, ale ve své mateřštině, je výzva. Výzva nebývalá ze dvou důvodů: jejím autorem je člověk, který nenabádá k občanské neposlušnosti z bezpečného exilu, ale přímo z Ruska, respektive z Baškirska, ruské republiky (také označované Baškortostán a Baškirie) ležící na pomezí Evropy a Asie, nedaleko hranic s Kazachstánem.

A zadruhé – protest nemá být namířen proti prezidentu Vladimiru Putinovi ani proti válce na Ukrajině, ale proti ruskému kolonialismu.

Stojí za to některé teze, které ve videu zazněly, vybrat: