Politická Pointa N: Co se stane, až odejde Jurečka?

V probíhajícím týdnu naplno vybublalo na povrch naštvání části lidovců. Straně se nedaří, usadila se pevně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny a místo toho, aby se jí dařilo lákat své příznivce zpět, stále klesá. Reálně se tak nyní řeší konec šéfa strany Mariana Jurečky. Co by jeho pád mohl znamenat?