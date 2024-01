Pointa N: Začneme se konečně zajímat o oběti sexuálního násilí?

Znásilňovaná dívka, která podle soudního znalce neměla trpět žádnými psychickými následky, se před pár dny pokusila o sebevraždu. A to poté, co se odvolací soud na základě výmluv a polopravd postavil za muže, který jí ze života udělal peklo. Hrozivý příběh lidského neštěstí v Česku znovu přináší otázky, na které řada politiků ani část společnosti nechce hledat odpovědi, a sexuální násilí dál bagatelizuje.

O nepochopitelném verdiktu v kauze znásilňování informuje Michal Tomeš, který také komentuje vývoj čínské ekonomiky. Výstupu Tomia Okamury v Poslanecké sněmovně se věnuje Jan Tvrdoň.

Začneme se konečně zajímat o oběti?

Jak důležitá je role soudních znalců? Co všechno může být považováno za polehčující okolnost? A budou mít oběti trestných činů konečně pocit, že za nimi společnost a státní aparát stojí?

Taková debata čeká Česko v následujících dnech a týdnech. Vyvolal ji případ muže, který opakovaně, a to po dobu dvou let, znásilňoval svou nevlastní dceru. Za takové jednání dostal u odvolacího soudu pouze podmínku, původně ho chtěl soud poslat na tři roky do vězení.

Oba tresty jsou výsměchem probíhající