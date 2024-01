Vývoj bojů (693. den): Hvězdou týdne je Bradley. Bez něj by sever Avdijivky padl, říkají Ukrajinci

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 17. ledna. Situace na některých místech už může být jiná.

Medvěděvova slova o genocidě: Pokud si někdo stále myslí, že by se měly Ukrajina a Rusko dohodnout na míru, tento týden mu poslední dva ruští prezidenti dali jasně najevo, že je to v současnosti nereálné.

Nejprve současný ruský prezident Vladimir Putin řekl, že nikdo, vůbec nikdo, ani politici v Kyjevě nebo v západních zemích od Ruska reálně nečekají, že se Rusové vzdají území, které dobyli. Ano, použil slovo „dobyli“. Dosud přitom Putin většinou mluvil o tom, že „osvobozují“ lidi na Ukrajině. Buď se jen spletl, nebo už si na nic nehraje ani v rétorice.

If you refused to believe Ukrainians the past 2 years when they told you what Russia wants, believe Putin now.

He openly says what we’ve known all along: Russia came to #Ukraine to conquer & has zero intention to negotiate or cede any occupied territory.

— Jessica Berlin (@berlin_bridge) January 17, 2024