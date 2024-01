Že byste se okrást nenechali? Představujeme nejčastější druhy online podvodů a jak se proti nim dá bránit

Online podvodníci dříve zvládali oklamávat hlavně méně zkušené uživatele internetu. Dnes ale dokážou o peníze připravit i ty, kteří jsou v online prostředí zběhlí. Může za to umělá inteligence (AI) zdokonalující nástroje útočníků i prostá nepozornost lidí. Shromáždili jsme typické finty internetových zlodějů a způsoby, jak se dají rozpoznat.

Čtyřicátník Tomáš z Prahy se loni na jaře chtěl zbavit nepotřebné klávesnice k tabletu. Zadal si inzerát na online bazaru Facebook Marketplace a hned s prvním zájemcem se domluvil na prodeji za pět tisíc korun. Zboží chtěl výměnou za hotovost předat osobně.

Kupující ale psal, že je z Ostravy, a ptal se, jestli by to nešlo jinak. Hodilo by se mu prý klávesnici poslat přes dopravní společnost DPD. Přes tu předem zaplatí zboží i poštovné a Tomáš od něj obratem dostane odkaz pro přijetí peněz. Prodávající souhlasil.

„Teď už vím, že to je úplně klasické schéma podle šablony, ale já ho neznal. A protože jsem dlouho přes internet nic neprodával, myslel jsem si, že způsob posílání se za tu dobu mohl posunout. Navíc jsem hodně pospíchal a vše řešil na malé obrazovce mobilu,“ vysvětluje Tomáš.

Údajný kupující mu poslal odkaz na věrohodně vypadající web vydávající se za stránky přepravní společnosti. „Objevila se tam stránka, která byla k nerozeznání od přihlašování přes bankovní identitu se seznamem bank,“ vypráví Tomáš, který se pak pokusil přihlásit do bankovnictví své banky Moneta.

Na falešném webu přepravní společnosti mu ale