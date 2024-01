Zpěvačka Anna Slováčková dostala ve čtyřiadvaceti letech rakovinu prsu. Vyléčila se, ale nemoc se po čase vrátila. Tentokrát napadla plíce. V rozhovoru s Deníkem N Slováčková popsala, co ji drží psychicky v pohodě. Zároveň ale vzkazuje lidem, co onkologickým pacientům určitě nemají říkat a jaké nevyžádané rady si mají odpustit.

Druhou rakovinu snáším hůř než tu první, ale nemám si na co stěžovat, říká zpěvačka Slováčková

Měly jsme se sejít v kavárně, ale ten den byla výjimečně zavřená. Anna zaimprovizovala a pozvala mě k sobě domů. Výtah nejezdil. Také prý výjimečně.

Když jsem se doplazila do šestého patra, vítali mě pes a kočky, které se nám během rozhovoru proplétaly mezi nohama, kočky skákaly po stole, do toho se zjevil Annin přítel po trhání zubu – byl to zmatek a dobrý zážitek.

Anna Slováčková vás hned zkraje uvede do své reality. Je to svět mladé ženy, která se nebojí své nemoci a která se raduje z každého rána, kdy je jí dobře.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme na:

V jaké fázi onkologické léčby se zpěvačka nachází?

Proč začala docházet za paliativním týmem?

Proč jí teď kartářky odmítají vyložit karty?

Dala si Anna Slováčková letos nějaké novoroční předsevzetí?

Co vzkazuje lidem, kteří přicházejí s nevyžádanými radami?

Jaké jste měla ráno?

Dneska jsem měla po dlouhé době super ráno. Vzbudila jsem se plná energie s dobrou náladou a nebylo mi špatně. Což byl za poslední týden velký zázrak.

A už jsem se na to pondělí těšila, protože to po chemoterapii takhle vycházelo: Pátý den po ní mi je většinou dobře – a stalo se to. Ale blbě se mi spalo.

Jak mám tři zvířata a přítele, vypadá to, že já jsem jejich máma a on jejich táta. Jenomže na mámě všichni spíme. Mámin prostor si budeme v posteli krást pro sebe.

I zvířata.

Leží na mně tak, že se nemohu hýbat. Vzbudím se tak, že mám odumřelou jednu ruku, na které spí jedna kočka, druhou ruku, na které spí druhá kočka, a na obou nohách mi spí (fenka) Jindřiška. Ale je to láska!

Takže od 3.45 do 4.55 jsem byla hodně vzhůru. Až jsem si říkala, že snad vstanu. Nakonec mě spánek ještě položil.

Ptám se i proto, že vypadáte absolutně zdravě.

Fakt? To jsem ráda. No… Ráno jsem se hodně malovala.

Některé věci neskryjete. A já na vás zírám.

To jsem šťastná. Je pravda, že i poprvé, když jsem byla nemocná, mi spousta lidí říkala – dokud mi neslezlo obočí a řasy a dokud jsem nebyla chodící otok –, že vypadám úplně v pohodě. Ale nejsem.

Vy jste mě dnes chytla po příšerném pětidenním stavu, kdy mi opravdu nebylo vůbec dobře. Tak jsem spíš nabitá tím, že se cítím hezky. Ano, díky tomu jsem šťastná.

V jaké fázi léčby teď jste?

V současné situaci