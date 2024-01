Pointa N: Mezi hulvátstvím a kritikou je opravdu velký rozdíl, pane Babiši

Dnešní dění vybrala a okomentovala Dominika Píhová, o jednání ve Sněmovně psala Kateřina Frouzová.

Vodopád nepodstatných tvrzení

Už od konce minulého roku je jasné, že prosadit v Poslanecké sněmovně zavedení korespondenční volby bude pro koaliční poslance jeden z nejobtížnějších úkolů letošního roku. Opozice totiž hodlá prosazení novinky všemožnými způsoby včetně obstrukcí blokovat.

Změna se má dotknout především stovek tisíc voličů žijících dlouhodobě v zahraničí, kteří musejí dosud překonávat stovky i tisíce kilometrů a cestovat hodiny letadlem, aby mohli hlasovat na ambasádách. Kdyby Česko nová pravidla přijalo, mohli by hlas poslat poštou. Vyřízení takové možnosti sice nemá být snadné, ale to je podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) daň hlavně za to, aby byl systém bezpečný.

Dle informací Deníku N by debata o tomto zákonu mohla v dolní komoře trvat několik dní. Ve středu ráno poslanci odhadovali, že schůze poběží do jedné hodiny po půlnoci, pak ji přeruší a budou pokračovat ve čtvrtek ráno. Že nešlo o plané obavy, se potvrdilo vzápětí.

Zatímco zástupci vlády hovořili k tématu a vesměs své myšlenky zhustili do několik minut trvajících vystoupení, předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš k tomu potřeboval