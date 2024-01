Trápíte se s uspáváním dětí? Nejste v tom sami, své zkušenosti popisuje devět rodičů

Je nereálné najít zaručený návod na klidné a rychlé uspání batolete. Co dítě, to jiná zkušenost, a tím pádem i jiný přístup. Rodiče mohou jen pátrat po tom, co právě jejich potomkovi právě v tomto věku se spánkem pomůže – čtení, mazlení, nošení, hopsání na míči, audiopohádka, tlumené světlo, tma… To všechno zkoušeli rodiče, kterých jsme se ptali na anketní otázku: „Jak uspáváte svoje batole? A co je pro vás v souvislosti s jeho spánkem nejtěžší?“

Tereza Maroušková, autorka satirického instagramového blogu Nasraná máma a knih o mateřství. Máma dvou synů ve věku pět let a deset měsíců.

Uspávání prvního syna bylo zdlouhavé, komplikované, mnohdy trvalo hodinu i déle. Noc co noc se budil každou půl hodinu až hodinu. Aby znovu usnul, musela jsem s ním v náručí pochodovat po bytě. Vstával mezi čtvrtou a pátou hodinou ráno. Tohle období trvalo cca rok a půl.

Byl to regulérní spánkový terorismus. Nechápu, jak jsem to přežila. Každé ráno jsem se sbírala ze dna. Ty pocity mám živě v paměti. Frustrace, zoufalství, bezvýchodnost a nebralo to konce. Žádné světlo na konci tunelu. Stálo mě to hodně slz. Synovi je dnes skoro pět let, v noci se budí už „jen“ jednou, ale stále vstává mezi pátou a šestou ráno.

Menší syn vypije mléko, prostě ho položím do postýlky, on se otočí na bok a usne. V noci se vzbudí dvakrát na mléko a poté spí až do rána. Vstává mezi sedmou a osmou ráno. Ta dvě mateřství jsou nesrovnatelná.

Michal Vaníček, spoluautor instagramového blogu Dva tátové. Táta dvou sedmiletých dcer.

Uspávání dětí bylo u nás velké téma, tím spíš, že bylo žádoucí, aby dvojčata měla stejný režim, protože jinak by si člověk mohl přes den rovnou hodit mašli. Náš problém byl, že zatímco jedna z dcer usnula okamžitě, druhá při finálním položení otevřela oči zhruba centimetr nad postýlkou. A mohlo se kolíbat v náruči znovu. Udělali jsme několik opatření