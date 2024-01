Rapper Majk Spirit natočil soundtrack Ficova Slovenska. Jeho hip hop prostoupil cynický populismus

„Tridsatdevat rokov silny / ešte len príde moj peak,“ rapuje Majk Spirit, vlastním jménem Michal Dušička, v úvodní skladbě bilančního alba s názvem Nový človek 2.0., které vyšlo 1. prosince.

Nahrávkou navazuje na sólový debut Nový človek z roku 2011. Na něm se představil jako hitmaker a stal se jednou z nejvýraznějších osobností československého rapu. V rámci aktuálního znovuzrození ale prezentuje hip hop coby vyprázdněný žánr, v němž texty nemusí dávat vůbec žádný smysl.

Selský rozum nade vše

Úvodní skladba nahrávky začíná slovy rapperovy tříleté dcery, načež Majk Spirit začne předkládat výčet svých úspěchů. Líčí, kterak podepisoval lukrativní smlouvy na reklamní kampaně, aniž by zpychl, předkládá částky v eurech, které si účtuje za koncerty.

Nic, co by vybočovalo ze zvyklostí žánru, který z velké části stojí na hlazení vlastního ega. Mezi řádky samolibých textů ale Spirit nenápadně vpisuje společenské komentáře, přičemž nemá problém popřít sám sebe na prostoru jediného verše.

„Miluju rap / radši Fugees než refugees,“ prohodí o několik taktů dál, když jméno americké kapely rýmuje s anglickým termínem pro migranty. Na jedno nadechnutí tak vzdává hold The Fugees, slavnému triu alternativního hip hopu devadesátých let, a zároveň se vyslovuje proti migraci. The Fugees si přitom v názvu pouze zkrátili slovo refugees, jelikož většinu kapely tvořili haitští utečenci.

Majk Spirit patří mezi nejslavnější umělce Slovenska, kde migrace funguje jako nosné téma dezinformační scény a dokáže hýbat s volbami. Podobných poznámek je album plné a mnohdy nezůstane jen u pomrkávání.

„Vzdělání, které bývalo cestou ke svobodě, se stalo