„Spor o smysl českých dějin.“ Jak se Ústavu pro studium totalitních režimů daří znevěrohodnit sám sebe

Komentář Matěje Metelce: Zhruba od přelomu 19. a 20. století do konce první republiky vedli tuzemští filozofové a historikové, mimo jiné Tomáš G. Masaryk, Emanuel Rádl či Josef Pekař, polemiku o smyslu českých dějin. S nadsázkou by se dalo říct, že ve značně zkarikované podobě se dnes něco podobného odehrává nad tím, jak vnímat novodobou historii české, respektive československé společnosti v období obou totalit. Plus spousty osobních antipatií, ukřivděnosti, ješitnosti…