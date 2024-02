Knižní tipy Petra Koubského: témata temnoty a nejistoty popisuje lépe beletrie než literatura faktu

Petr Koubský doporučuje pět knih o temnotě a nejistotě. „Jsou to knihy, které se nějakým způsobem dotýkají těchto témat a reagují na ně,“ říká v rozhovoru.

„Žijeme v době, která je plná nejistot. Z mého pohledu je to tak, že jsme si v devadesátých letech vytvořili určitou iluzi, že svět je poměrně srozumitelný a dobře nalinkovaný. A pak jsme o tuto jistotu přišli. Takže popis stavu nejistoty, tápání, úzkosti, nervozit a toho, jak se s tím vším vyrovnávat, je pro mé vnímání světa velmi důležitý,“ vysvětluje Petr Koubský svůj výběr knih, učiněný pro rubriku slovenského Denníku N 5 knih.

Koubský také prozrazuje, jaká je podle něj jedna z nejlepších knih žánru sci-fi nebo která knížka přináší jeden z nejlepších popisů střední Evropy.

Jste znám jako vědecko-technologický novinář, ale čtenáře jste zaujal také rozsáhlými texty o dějinách Ukrajiny, Ruska či o izraelsko-palestinském konfliktu. Jak tento široký tematický záběr zvládáte?

Prací novináře je vyprávět příběhy, a o čem ty příběhy budou, stejně dopředu nevíme. Moje základní specializace je psaní o vědě a technice. To je tak široký záběr, že to stejně všechno nemohu znát. Člověk si musí každé téma nejprve nastudovat. A přesně tak si může nastudovat i téma z historie.

Kromě toho byly věci, které jsem psal o historii a politice Ruska, Ukrajiny a Izraele, shodou okolností tématy mého osobního zájmu. Byly to texty o zemích, ve kterých jsem nějaký čas pobýval a už jsem je trochu znal. Jinak bych se o nich asi neodvážil psát. Dějiny Argentiny tímto způsobem tedy asi nenapíšu.

Takže kdyby teď za vámi přišel šéfredaktor s otázkou, jestli nenapíšete dějiny Číny nebo Francie, nešel byste do toho?

Do Francie určitě ne. Troufl bych si ještě na dvě země a obě by mě lákalo zpracovat – jsou to Německo a Polsko. Ale protože o Rusku, Ukrajině a Izraeli jsem psal, až když tam vypukl vážný konflikt, pevně doufám, že Polsko ani Německo psát nebudu.

Jak vypadá vaše příprava při psaní dlouhého článku o historii? Jak ty texty vznikají?

Příprava je stejná u vědeckého i historického tématu. Je potřeba udělat si rešerši, přečíst spoustu věcí, pochopit, co má smysl číst a co ne, a vstřebat to velké množství informací.

Naštěstí jsem se o Rusko, Ukrajinu a Izrael zajímal déle, takže jsem už měl něco načteno. Ale rozhodně to nestačilo, potřeboval jsem další materiály. Ale od doby, co byl vynalezen internet a dobré veřejné knihovny, je to opravdu už jen otázka času a pracovitosti.

Jak dlouho jste ty velké historické texty psal?

Těžko se to stanovuje, neboť člověk nikdy nedělá jen jednu věc a vždy pracuje souběžně na více tématech. Texty o Rusku a Ukrajině trvaly každý asi měsíc, ale při tom jsem dělal i jiné věci. V případě blízkovýchodního konfliktu to bylo trochu rychlejší.

V čem se liší psaní vědecko-technických článků od těch historických?

Rozdíl je často v tom, že vědecká témata jsou velmi aktuální a týkají se něčeho, co se děje nyní. Z toho důvodu má smysl mluvit s lidmi, kteří na dané problematice pracují. Pokud se to dá, snažím se s nimi spojit – ať už u nás, nebo v zahraničí – a zeptat se na jejich názor. Není to tedy jen práce od stolu s rešerší a textovými materiály, ale snažím se setkávat s lidmi a mluvit s nimi.

Ale když jde o tak dobře zpracované téma, jako je ukrajinský středověk, vystačíte si jen s knihami a články, které na toto téma vyšly.

Vyzvali jsme vás, abyste vybral pět knih o vědě a technice. Ale vy jste nakonec nevybral non-fiction literaturu, ale zadání jste si upravil a vybral jste beletrii. Jaký klíč jste si při výběru knih zvolil?

Nejprve bych chtěl vysvětlit, proč jsem si to zadání upravil. Vybrat jen pět knih o vědě a technice jsem nedokázal. Musel bych jich jmenovat padesát, nebo žádnou. Nedokázal jsem vybrat pět.

Když jsem přemýšlel, jak vaše zadání splnit, aby to dávalo smysl a aby to bylo zajímavé pro čtenáře, napadlo mě vybrat knihy, které jsou