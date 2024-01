Nečekaný protest proti režimu: V ruském Baškirsku lidé volají v ulicích po svobodě, žádají propuštění aktivisty

Lidé v ruském Baškirsku vyšli do ulic poté, co byl ke 4 letům vězení odsouzen místní aktivista Fail Alsynov. Policie demonstranty bije obušky, použila slzný plyn a zábleskové granáty. Dav odpovídá sněhovými koulemi. Několik lidí bylo zadrženo nebo zraněno.

Soud v baškirském Bajmaku poslal Faila Alsynova na 4 roky do trestanecké kolonie za to, že – podle soudu – vyvolával nenávist mezi etniky. Kromě toho měl nabádat své spoluobčany, aby se nenechávali verbovat do války s Ukrajinou.

Alsynov je ale především