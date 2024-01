„Vypadla elektřina a vlak se zřítil z hory.“ Stovky mrtvých ve zprávách o obří železniční tragédii v KLDR

Vlak šplhal do prudkého svahu, když tu vypadla elektřina. Strojvedoucí brzdil marně, na starých kolejích tragédii nezabránil: vagóny vykolejily a zřítily se k úpatí hory, stovky cestujících nepřežily. Bylo by to jedno z nejhorších neštěstí v dějinách světové železniční dopravy – ale víme jistě, že se stalo? Ten vlak měl totiž vyjet z Pchjongjangu.