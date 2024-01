Lidovečtí ministři chtějí omezit prodej i používání rachejtlí a petard. Popisujeme, jaké možnosti jsou ve hře

Poslanci by mohli do konce roku schválit omezení prodeje či používání rachejtlí a petard. „Naší ambicí je, aby nový systém platil nejpozději na přelomu let 2024 a 2025,“ potvrdil Deníku N lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný. Popisujeme, jaké varianty regulace zábavní pyrotechniky jsou ve hře.