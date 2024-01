Mír podle Eisenhowera. Jaký recept dal světu americký prezident, k němuž se nepřímo přirovnala Schillerová

Místopředsedkyně opozičního ANO Alena Schillerová se v rámci několik dní trvající slovní přestřelky o míru, kterou sama zahájila, pustila do neobvyklé argumentace. Nepřímo své výroky přirovnala k rétorice amerického generála a pozdějšího prezidenta Dwighta D. Eisenhowera. Ten ale reálně uvažoval a konal zcela jinak, než jak to šéfka poslanců ANO rámuje.

Vlivná místopředsedkyně hnutí ANO na sebe strhla pozornost, když v rozhovoru pro CzechCrunch uvedla, že se „nechce chystat na válku, ale žít v míru“.

ANO veřejnou debatu doprovázející ruskou agresi proti Ukrajině rámuje tak, že je „pro mír“. Své oponenty, kteří argumentují ve prospěch pomoci Ukrajině, viní z válkychtivosti. Šéfku Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) nazvala Schillerová „gaučovou válečnicí“, přičemž ovšem sama na Ukrajině za války nebyla – na rozdíl od Pekarové Adamové.

Kritici ANO připomínají, že nechtít válku nestačí, když zemi chybí akceschopná armáda, která by agresora odrazovala.

Schillerová si ve včerejší debatě v Poslanecké sněmovně zkusila vzít na pomoc silný kalibr: Dwighta D. Eisenhowera, amerického generála a pozdějšího republikánského prezidenta (1953 až 1961). Muže, jehož ještě loni v lednu šéf hnutí ANO Andrej Babiš „zapíral“: v rámci boje proti Petru Pavlovi tvrdil, že se v historii NATO nikdy nestalo, aby generál kandidoval na prezidenta. To se ale stalo ve více případech.

Šéfka poslanců ANO svou kritiku vládní snahy vynakládat dvě procenta HDP na obranu označila za mluvení o „balanci výdajů na rozvoj a obranu“.

„Ani zdaleka jsem se nepřiblížila rétorice prezidenta Eisenhowera, který ač sám byl vrchním velitelem spojeneckých sil v Evropě za druhé světové války, přece ve svých následných prezidentských projevech k národu neváhal zdůrazňovat, že každá vypuštěná válečná loď, každá vystřelená raketa znamená v konečném důsledku krádež těm, kteří jsou hladoví; že náklady na jeden bombardér jsou 30 škol nebo dvě elektrárny, kde každá z nich obsluhuje město s 60 000 obyvateli nebo 50 kilometrů dálnic či dvě plně vybavené nemocnice. Že náklady na jedno stíhací letadlo jsou půl milionu bušlů pšenice, za jeden torpédoborec nové byty pro 8000 lidí,“ řekla ve Sněmovně Schillerová.

„Přestože tak to bylo a tak to je. Eisenhower to nepřipomínal proto, že by snad nechtěl, aby jeho země budovala silnou obranu, ale proto, aby se nezapomínalo, že smyslem politiky není válčit, ale nalézat mír,“ dodala.

Co chtěl Eisenhower

Schillerová v podstatě přeložila část projevu, který Eisenhower pronesl krátce po svém nástupu do úřadu a zároveň pár dní po smrti Josifa Stalina. Nový prezident