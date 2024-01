Výborný: Zvážím kandidaturu na předsedu lidovců, pokud bude poptávka. Mimořádný sjezd ale není šťastná cesta

Ministr zemědělství a bývalý předseda KDU-ČSL Marek Výborný chce zvážit kandidaturu na šéfa strany. „Až to bude na pořadu dne, a pokud budu vnímat podporu a zájem ze strany členů,“ říká s tím, že je to také otázka i jeho rodiny. V rozhovoru pro Deník N Výborný popisuje, proč je podle něj namístě bavit se o personálním složení týmu, který stranu vede, a z jakých důvodů je příznivcem sjezdu v naplánovaném podzimním termínu. Někteří členové totiž volají po mimořádném setkání už na jaře.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Mají lidovci vyměnit svoje vedení?

Měl by Marian Jurečka rezignovat na funkci předsedy a kdo by ho mohl nahradit?

Kde dělá strana chyby a přešlapy a jak je možné je napravit?

Jak chce Výborný změnit vládní politiku lidovců?

Příští týden v pátek bude mít KDU-ČSL celostátní konferenci, někteří členové volají i po mimořádném sjezdu. Jak se k tomu stavíte vy?

Svolat mimořádný sjezd je samozřejmě možné, ale považuji to za velmi nešťastné v okamžiku, kdy podle stanov musí mít KDU-ČSL v roce 2024 řádný sjezd. V této chvíli ho máme naplánovaný na říjen. Z toho nemůžeme uhnout, někdy do 31. prosince řádný sjezd mít musíme, a to i v případě, že by se vedle toho sešel mimořádný sjezd. To nedává smysl.

I kolegům ve straně se snažím vysvětlit, že i když je legitimní, když se třetina členské základny ozve s tím, že chce mimořádný sjezd, a celostátní konference ho musí následně svolat, nepovažuju to za šťastnou cestu. Stejně bychom museli uskutečnit i řádný sjezd.

Zároveň ale bude naprosto demokratické rozhodnutí celostátní konference, zda potvrdí termín v polovině října, anebo se rozhodne z důvodů, které tady vidíme, termín změnit a posune ho někdy na jaro, na duben či květen.

To znamená, že konference rozhodne, zda řádný sjezd zůstane v podzimním termínu, nebo ho posune na jaro?

Celostátní konference je tvořená zhruba stovkou zástupců regionů a je naprosto v pořádku, aby na základě debat, které se teď v okresech vedou, za deset dnů přijeli a ten postoj tlumočili. Následně konference rozhodne.

Jsou tady určitě důvody pro posunutí na jaro, vidím je, ale stejně tak vidím i důvody, proč ponechat podzimní termín.

V čem vy sám vidíte důvody posunutí termínu na jaro?

Z mnoha úst je voláno po tom, že je třeba řešit