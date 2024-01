Americká Samoa patřila k nejhorším fotbalovým týmům světa. Jeden gól popisuje její cestu ze dna

Thomas Rongen dostává od americké fotbalové federace ultimátum: Buď dostane vyhazov, anebo nastoupí na pozici trenéra na ostrově Americká Samoa. Volba je jasná a zanedlouho se ocitá na místě, které v jeho očích splňuje všechna kritéria pro zapadákov – je tu mizerný mobilní signál, rychlostní omezení na 30 kilometrů za hodinu a navíc dostane na starost bandu příšerně milých lidí, kteří neumějí pořádně kopnout do míče.

A právě z místního týmu, který se proslavil nejhorší porážkou v historii (0:31 v zápase proti Austrálii), má trenér během pár týdnů vykřesat mužstvo schopné vstřelit aspoň jeden gól. Po prvním tréninku se ukáže, že i to bude problém. Někteří hráči nemají fyzičku, neumějí spolupracovat a úspěšně trefit bránu dovedou jeden nebo dva z nich.

Rongen to záhy vzdává a s lahví alkoholu se vydává na pláž dumat o životě. Jeho příběh by tady mohl skončit, vytrvalost a úsměvná manipulace ze strany místních lidí ho přivedou zpátky. A to nejenom k fotbalistům, ale i k radosti ze života.

Zoufalci na cestě za úspěchem

Režisér Taika Waititi, který je znám coby režisér Králíčka JoJo anebo superhrdinského Thora, vytvořil komedii podle skutečné události o zoufalcích, kteří se otřepali z pověsti nejhoršího fotbalového týmu na světě a během kvalifikačního utkání o postup na Světový pohár FIFA 2014