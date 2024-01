Náhradní mateřství: V Česku šedá zóna, Aliance pro rodinu usiluje o zákaz

Na jaře 2023 se česká organizace Aliance pro rodinu účastnila mezinárodní konference v Maroku, jejímž cílem byl zákaz náhradního neboli surogátního mateřství po celém světě. V Česku je v posledních měsících právě tato forma mateřství důležitým argumentem při projednávání zákona o úpravě legislativy ohledně stejnopohlavních svazků. Podíl na tom mají i české konzervativní organizace, jako je právě Aliance pro rodinu. Téma se řeší i v dalších evropských zemích. Kromě etických otázek je pro odpůrce surogátního mateřství častým problémem i fakt, že by se takto narozené děti dostávaly do rodin stejnopohlavních párů.

„Náhradní mateřství je pro nás jediná forma, jak mít děti,“ vysvětluje pro investigaci.cz Anna, která se narodila s MRKH syndromem, což znamená, že nemá dělohu a nemůže otěhotnět. Se svým manželem Petrem popisuje, jak těžké je v Česku najít náhradní matku a vše náležitě naplánovat, aby vzájemná dohoda fungovala, poněvadž legislativa ohledně náhradního mateřství není v tuzemsku nijak ošetřena. „Přitom se to týká i heterosexuálních párů. Myslím, že je spousta takových, co sami nemohou mít děti a pro které by to bylo normální řešení,“ dodává žena. (Jména manželského páru v článku jsou smyšlená, redakce investigace.cz jejich pravou totožnost zná.)

Podle zjištění Deníku N se během předchozích sněmovních debat ohledně „manželství pro všechny“ téma surogátního mateřství neřešilo. Výrazněji se ve veřejném prostoru objevuje během posledního roku a půl. Na tom má svůj podíl také Aliance pro rodinu, jež kritiku náhradního mateřství aktivně prosazovala ve veřejném prostoru prostřednictvím petice či pořádáním různých akcí. Konzervativní organizace se také podílely na několika poslaneckých návrzích.

Aliance v alianci

Pro činnost Aliance pro rodinu a její postoj k náhradnímu mateřství byla důležitá i konference v marocké Casablance. Podle organizátorů se na začátku března 2023 setkání účastnilo až 100 právníků, lékařů a psychologů ze 75 zemí. Výsledkem byla deklarace vyzývající k celosvětovému zákazu náhradního mateřství.

Do Casablancy jel místopředseda Aliance pro rodinu Jan Gregor či bioetička a psycholožka Hana Konečná, která má k české Alianci dlouhodobě blízko. Konečná byla zmíněna i v oficiálních dokumentech události. „Ačkoli se neziskové organizace k deklaraci svým podpisem nepřidávají, tak se záměrem souhlasíme a jsme rádi, že člen Aliance pro rodinu tuto deklaraci také podepsal,“ stojí v příspěvku Aliance na Facebooku.

Právě konference v Casablance poodhaluje