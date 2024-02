Upřímná zpověď tenistky se třemi vysokými školami: Soupeřky mají z mého zranění radost

Česko-americká tenistka Gabriela Knutsonová se v 26 letech poprvé představila na grandslamovém turnaji. Na lednovém Australian Open skončila v kvalifikaci dva míčky od postupu do hlavní fáze, tenis přitom hraje profesionálně teprve druhým rokem. V rozhovoru vypráví o svém studiu i souběžné práci, psychice, stresu, rivalitě mezi tenistkami i plánu B pro případ, že sportovní kariéra nevyjde.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jak se z Gabriely Knutsonové stala česká tenistka?

Co dělala během sedmi let v USA a Anglii?

Proč odmítla práci v Německu a jakých reakcí se dočkala?

Jaké negativní zkušenosti v dosavadní tenisové kariéře zažila?

Jak financuje své tenisové aktivity a jak přemýšlí o tom, kterých turnajů se může zúčastnit?

Jak vnímá účast ruských a běloruských tenistek na turnajích?

Narodila jste se v USA, tenis hrajete pod českou vlajkou. Cítíte se víc jako Češka, nebo jako Američanka?

Hodně s tím bojuju, ještě jsem tři roky žila v Anglii. Hraju za Česko, ale většinu života jsem strávila v Americe. V Anglii jsem se také cítila jako místní. Ale moje tenisová identita je česká, obzvlášť po turnaji Prague Open.

V minulosti jsem měla několik jednání s Americkým tenisovým svazem. Na rovinu mi řekli, že mi dají divokou kartu (umožnění startu i bez splnění kvalifikačních kritérií, pozn. red.) na US Open, pokud se ze mě stane americká hráčka. Po Prague Open (na přelomu loňského července a srpna, pozn. red.) jsem to ale odmítla.

Do té doby jsem neměla u Českého tenisového svazu nic jistého, nehrála jsem tu žádné turnaje, vůbec jsem se necítila jako česká hráčka. Nikdo mě tu neznal, k české tenisové identitě jsem se nehlásila.

S Prague Open ale přišla úplná změna. Bum, senzace, média, nová tvář. Pak už se ze mě americká hráčka stát nemohla, to bych tu všechny totálně naštvala.

Definitivně jsem se rozhodla (že bude startovat pod českou vlajkou, pozn. red.) v létě. A měnit to už rozhodně nebudu. Buď se na US Open dostanu sama, nebo holt nedostanu.

Nebýt Prague Open, kdybyste dostala nabídku od amerického svazu o rok dřív, zvažovala byste to?

To je těžké. V té době jsem trénovala v Anglii, do Česka jsem téměř nejezdila, nikdo se tu o mě vůbec nezajímal. V té době bych to zvažovala, tady jsem byla nula.

Dnes je to jiné. Myslím, že svaz už mi teď fandí víc. Mám nabídky trénovat v různých klubech a celkově o mě má český tenisový svět větší zájem.

Jste někde trvale doma?

Moc ne. Byla jsem doma v Anglii, když jsem tam v Durhamu do září 2022 studovala. Potom jsem dostala nabídku hrát v akademii Nottinghamské univerzity, kde jsem další půlrok trénovala i bydlela. S tamními trenéry jsem dodnes v kontaktu. Nějaký čas jsem trávila i v Americe, jezdila po turnajích.

Doma jsem ale ve Dvoře Králové nad Labem. Nejsou tam však úplně optimální tréninkové podmínky. Do konce roku jsem měla nabitý turnajový plán, hodně jsem pendlovala. Jezdila jsem z Dvora Králové za partnerem do Mnichova, trénovala jsem v Praze na Spartě.

Zvažovala jsem návrat do Anglie kvůli tréninku, lidé tam byli hrozně fajn. Vybrali si mě, fandili mi, když jsem hrála univerzitní ligu, viděli ve mně potenciál.

Tréninky mi začali nabízet i v Česku, ale to až poté, co jsem se dostala do top 200 (nejlepších 200 hráček na žebříčku Ženské tenisové asociace WTA, pozn. red.).

Jaká byla vaše cesta k tenisu?

Mamka byla profesionální lyžařka (za svobodna se jmenovala Ilona Rejmánková, pozn. red.), ale v létě vždycky hrála tenis. A stejně to dělala i se mnou. V Americe jsme lyžovali, v Česku hráli tenis. Vlastně jsem vždycky byla americká lyžařka, ale česká tenistka.

Když jsme se v mých 12 letech přestěhovali do Česka natrvalo, musela jsem s lyžováním skončit. Bylo to hrozně drahé a tady na to nejsou takové podmínky, pokud člověk nežije přímo v horách.

Dostala jsem nabídku z prostějovské tenisové akademie, kde jsem do 18 byla na internátu a domů jezdila na víkendy.

Školu jsem ale studovala americkou na dálku. Časový posun nebyl problém, bylo to individuální. Tenisu jsem se mohla věnovat naplno. Studium na dálku ale bylo hrozné, byla jsem sama s počítačem. Proto jsem byla rozhodnutá