Zelenskyj se v Davosu pustil do Putina. Znovu přesvědčoval Švýcary, kteří slíbili mírovou konferenci

Při svém davoském proslovu nazval ukrajinský lídr ruského vůdce Putina „predátorem“, který se nespokojí se „zamrzlým“ konfliktem na Ukrajině, kde se frontová linie za posledních několik měsíců nijak zásadně neposunula.

Dále ruského prezidenta obvinil, že se „snaží normalizovat masové deportace, města a vesnice srovnaná se zemí a děsivý pocit, že válka možná nikdy neskončí“.

.@ZelenskyyUa, President of Ukraine (@APUkraine), reflects on the extraordinary feats of the Ukrainian defence against Russia's aggression: "almost no one believed in Ukraine, but we turned the tables." #wef24 pic.twitter.com/jiQNFrfV67

— World Economic Forum (@wef) January 16, 2024