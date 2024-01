Lidovci se střetnou o mimořádný sjezd. Kauza Jurečkova večírku nekončí

Celostátní konference strany přitom může posunout termín sjezdu. Ten si lidovci loni na podzim naplánovali na letošní říjen, ale část strany chce termín uspíšit kvůli aféře ministra práce a sociálních věcí a stranického šéfa Mariana Jurečky, který mlžil o vánočním večírku svého úřadu a své účasti na něm. Party se konala v den tragédie na filozofické fakultě, kde vrah zastřelil 14 lidí.

„Celostátní konference se sejde. My máme schválené usnesení o termínu konání sjezdu na podzim a jediné, co to případně může změnit, je