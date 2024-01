Se stavem KDU-ČSL nejsem spokojený, vedení má chabé výsledky, říká expředseda Bělobrádek

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jak Pavel Bělobrádek hodnotí situaci ve straně.

Jak ji chce zlepšit.

Zda by podle něj měl skončit předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Jestli má ambice se do předsednické funkce vrátit.

Čekáte od dnešního jednání předsednictva strany nějaké zásadní vystoupení směrem k předsedovi Marianu Jurečkovi?

Těžko říct. Za chvíli budu na poslaneckém klubu a tam si také chci říci svoje.

Naznačíte, s jakým prohlášením na klub jdete?

Bylo by nefér říkat to dopředu. Přál jsem si, aby celostátním výborem celá záležitost skončila. Po usnesení krajských organizací je zjevné, že to neskončilo. A to nepovažuji pro stranu za dobré.

Řeknu klubu svůj názor, aby ho slyšeli kolegové, protože se dá čekat, že se celá záležitost bude ještě přetřásat na plénu. Myslím, že téma na poslanecký klub patří.

V médiích jste naznačil, že by měl Jurečka skončit. To chcete říci na klubu?

Nebudu se k tomu dopředu vyjadřovat. Nejprve to má slyšet ten člověk. Je třeba, aby došlo ke změnám ve straně, a to nikoli jen personálním – nikoho jsem nejmenoval –, ale i dalším.

Se stavem strany nejsem spokojený. Nejde o výkyvy průzkumů. Je potřeba