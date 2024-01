Kde se vzal přední český zápasník Karlos Vémola, jaká byla jeho cesta a je i v soukromí „přepálenou“ personou, která dokáže plnit stránky bulváru? To se snaží ohledávat nový dokumentární film Karlos. Ale nic moc nenachází. Možná i proto, že hlavní hrdina nakonec vlastně zas tak zajímavý není.

Biják, co vás dobije. Film Karlos z bojovníka MMA Vémoly a jeho přerodu z čivavy ve lva moc nevytřískal

Karlose Vémolu zná asi každý občasný čtenář bulváru. Nejspíš mnohým neunikly jeho výroky o tom, že kdyby byl jeho syn třeba příliš zženštilý nebo „teplý“, tak to z něj vymlátí, ani bulvární eskapády jeho vztahu s playmate Lelou Ceterovou. Sem tam k nám skrze sociální sítě nebo tabloidy doletí zprávy o nejrůznějších „soubojích století“, „odvetách roku“ a podobně. Svět MMA má vytříbený smysl pro drama.

Vémolu jsem v jeho královské disciplíně (tedy v rychlém knockoutování soupeřů) poprvé viděla v říjnu v živém přenosu z Oktagonu v Bratislavě. Měla jsem štěstí, přítel mě upozornil, že „už to začíná a často rychle končí“, jinak bych K. O., které dal Vémola soupeři přesně v sedmé sekundě, ani nezaznamenala. Tak tohle je ten lev, co žere první, ok!

V prosinci jsem se poté vypravila na Oktagon živě do O2 areny a